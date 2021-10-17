İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçimi sona erdi. Seçimin sonucuna göre, İstanbul Barosu Başkanlığı'na Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Durakoğlu, "Bu çok değerli bir zafer. Ama özellikle üzerinde konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var. Bu dertlerle ilgili eksikliğimizin olduğunu ortaya çıkmıştır. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız." dedi.
Sandık sayımlarına göre sonuçlar şöyle:
Av. Mehmet DURAKOĞLU: 8.479
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu
Av. Hasan KILIÇ: 6.155
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi
Av. Gökhan AHİ: 6.013
Avukat Hakları Grubu
Av. Ata YAZICIOĞLU: 1.669
Çağdaş Avukatlar Grubu
Av. Sezin UÇAR: 1.661
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu
Av. Kaptan YILMAZ: 1.087
İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu
Av. İshak Şâdi ÇARSANCAKLI: 952
Bağımsız Avukatlar Grubu
Açılan sandık sayısı : 131
Geçersiz Oy: 467
Toplam Oy: 26.016
"BU KALEYİ ASLA TESLİM ETMEYİZ"
Seçim sonuçları sonrasında zafer ilan eden ve ikinci kez İstanbul Barosu Başkanı seçilen Mehmet Durakoğlu, şunları söyledi:
"Bu çok değerli bir zafer. Ama özellikle üzerinde konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var. Bu dertlerle ilgili eksikliğimizin olduğunu ortaya çıkmıştır. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. Genç arkadaşlarımızla birlikte olmak, birlikte çözüm aramak ve onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bunun nasıl olacağıyla ilgili yapılan manipülasyonlar hepimiz için son derece önemli sonuçlar ifade ediyor. Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu'nda yönetimde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hâlâ burada dimdik olduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyiz."