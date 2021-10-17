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İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi

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İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçimi sona erdi. Seçimin sonucuna göre, İstanbul Barosu Başkanlığı'na Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Durakoğlu, "Bu çok değerli bir zafer. Ama özellikle üzerinde konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var. Bu dertlerle ilgili eksikliğimizin olduğunu ortaya çıkmıştır. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız." dedi.

Sandık sayımlarına göre sonuçlar şöyle:

Av. Mehmet DURAKOĞLU: 8.479

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu

Av. Hasan KILIÇ: 6.155

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Av. Gökhan AHİ: 6.013

Avukat Hakları Grubu

Av. Ata YAZICIOĞLU: 1.669

Çağdaş Avukatlar Grubu

Av. Sezin UÇAR: 1.661

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu

Av. Kaptan YILMAZ: 1.087

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu

Av. İshak Şâdi ÇARSANCAKLI: 952

Bağımsız Avukatlar Grubu

Açılan sandık sayısı : 131

Geçersiz Oy: 467

Toplam Oy: 26.016

"BU KALEYİ ASLA TESLİM ETMEYİZ"

Seçim sonuçları sonrasında zafer ilan eden ve ikinci kez İstanbul Barosu Başkanı seçilen Mehmet Durakoğlu, şunları söyledi:

"Bu çok değerli bir zafer. Ama özellikle üzerinde konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var. Bu dertlerle ilgili eksikliğimizin olduğunu ortaya çıkmıştır. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. Genç arkadaşlarımızla birlikte olmak, birlikte çözüm aramak ve onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bunun nasıl olacağıyla ilgili yapılan manipülasyonlar hepimiz için son derece önemli sonuçlar ifade ediyor. Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu'nda yönetimde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hâlâ burada dimdik olduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyiz."

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