İsrail Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.

Bennett, "Golan Tepeleri Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Konferansı"nda işgal altındaki bölgeye ilişkin planlarını açıkladı.

Golan Tepeleri'ne ilişkin ulusal bir planı onaylamak için kabinenin yaklaşık 1,5 ay sonra toplanacağını belirten Bennett, "Hedefimiz Golan Tepeleri'nde yaşayanların sayısını ikiye katlamak." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini" tanıdığını hatırlatan Bennett, Joe Biden yönetiminin de bu görüşü benimsediğini iddia etti.

Suriye'deki gelişmeleri ve Beşşar Esed rejiminin İran ile bağlantılarını yakından izlediklerini dile getiren Bennett, Tahran'ın Golan Tepeleri sınırında yeni bir ordu kurmayı hedeflediğini ileri sürdü.

İsrail'in Golan Tepeleri'ne ilişkin tutumunun Suriye'deki süreçle bağlantılı olmadığını söyleyen Bennett, uluslararası kamuoyu Suriye ve Esed rejimine yönelik tavrını değiştirse bile işgal ettikleri toprakları geri vermeyeceklerini dile getirdi.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın

İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Serdar Aziz Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:30:01. #1.17#