Son dakika! İsrail'den Şam Kapısı'ndaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale ederek, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda bulunan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Yerel kaynaklar 10 yaşındaki bir Filistinli çocuğun yaralandığını, 2'si kadın 4 Filistinlinin de gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınanlar arasında fotoğrafçı Ahmed Ebu Sobeih ve gazeteci Nisreen Salem'in bulunduğu belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)