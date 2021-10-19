İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı - Haberler
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İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 20 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 20 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandilini kutlamak için işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde 20 kişinin yaralandığı, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların soruşturma merkezlerine götürüldüğü aktarıldı.

İsrail güçleri, dün de Şam Kapısı'nda Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale etmiş, 49 kişi yaralanırken, 10 kişi de gözaltına alınmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı

İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı

İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı

İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı

İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı

İsrail'den Kudüs'te Mevlit Kandilini kutlayan Filistinlilere müdahale: 20 yaralı, 7 gözaltı
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