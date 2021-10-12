İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir'de kadınlarla fasulye hasadı gerçekleştirdi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir'de kadınlarla fasulye hasadı gerçekleştirdi.

İspir Hanımeli Kadın Kooperatifinin 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını ziyaret eden Vali Memiş, hasadı gerçekleştiren çiftçi kadınlarla bir araya geldi.

Hanımeli Kadın Kooperatifi başkanı İpek Merve Coşkun, Vali Okay Memiş'e ekilen alanla ilgili bilgi verirken ekim yapılan Çiçekli mahallesi muhtarı Ali Kahveci köylerinde ekim için yeterli su kaynaklarının olmadığını ifade etti.

Hanımeli Kadın Kooperatifi başkanı İpek Merve Coşkun, öncelikle ilçede doğal tarımı artırmak ve köylerimizde yaşanan su problemine dikkat çekmek için ekim yaptıklarını, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç'ın da destekleriyle ilçeye gönderilen mühendisler aracılığıyla dağdan az da olsa su getirebildiklerini ancak verimli ürün elde etmek için bu gelen suyun yeterli olmadığını belirtti. Coşkun, bölgeyi çevreleyen dağlarda Tarım İlçenin de raporuyla arazilerimize yetecek miktarda su olduğunu ve devlet eliyle dağlardaki suların vatandaşın tarlalarına indirilmesini talep etti.

Ekim alanını Erzurum Valisi Okay Memiş'in yanı sıra, İspir Kaymakamı, İspir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapılar Şube Müdürü, Orman İl Müdürlüğü, Orman İlçe Müdürlüğü yöneticileri de eşlik etti. - ERZURUM

İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar

İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar

İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Deniz Akkaya Amelia Hamlin Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi 100 dönüm araziye ektikleri fasulye hasadını protokol ile yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:50:26. #1.17#