İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı - Haberler
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İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı

İspanya'da kadın yazar Carmen Mola, "Planeta" edebiyat ödülünü kazanınca, böyle bir kişinin aslında var olmadığı, üç erkek yazarın bu mahlası kullandığı ortaya çıktı.

İspanya'da kadın yazar Carmen Mola, "Planeta" edebiyat ödülünü kazanınca, böyle bir kişinin aslında var olmadığı, üç erkek yazarın bu mahlası kullandığı ortaya çıktı.

İspanya'da 15 Ekim gecesinde düzenlenen ve Carmen Mola'nın layık görüldüğü "Planeta" ödülünün töreninde, ödülü almak için çağırılan Mola yerine kürsüye Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Matinez adlarındaki üç erkek yazar çıktı.

"La novia gitana", La red purpura" ve "La Nena en Alfaguara" adlı kitaplarla bu zamana kadar yüksek satışlar elde eden Carmen Mola'nın kim olduğu hep saklanmıştı.

İspanyol basını, yayınevinin çoğu zaman Mola için Madrid'de bir lise öğretmeni olduğunu ve öne çıkmak istemediğini söylediğini yazdı.

Gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, "Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi." dedi.

Madrid'deki bir feminist kitabevi ise bu olaydan sonra Carmen Mola'nın kitaplarının raflardan kaldırılması kararı aldığını açıkladı.

İspanyol edebiyatında Carmen Mola isminin bundan sonra devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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