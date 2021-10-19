İsmail Aslan: Otomotiv sektörüne yatırım yapacağım

İSTANBUL (Bültenler) - İş insanı İsmail Aslan" İstanbul'da doğmuş ve bu şehirde büyümüş olmama rağmen aslen Ağrılıyım" sözleriyle hayatına dair çeşitli bilgiler verdi. "Ticaret alanında atılımlarda bulunmak benim hayalimdi. Birçok çocuk, hangi mesleği yapmak istediğine karar verir; buna yönelik çalışmalarda bulunur. Ben de böyleyim. Hayalimdeki işi yapıyorum. Ayrıca bu işi yaparken kendimi de geliştiriyorum. Üniversite eğitimimi tamamlamak üzereyim. Süt sektöründe çeşitli atılımlarımız oldu. Şimdi de otomotiv sektöründe çalışmalarımız olacak."

Süt Sektöründeki Kararlılığımız Otomotiv Sektöründe de Devam Edecek

Kariyer hayatı ile ilgili bilgi veren İsmail Aslan, "Süt sektöründeki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yenilikçi bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. 'Sektöre ne gibi katkılarda bulunabiliriz, çalışmalarımıza nasıl yön verebiliriz?' sorularının tamamı bizim için çok önemli. Bilindiği gibi son zamanlarda bir daralma yaşayan otomotiv sektöründe yeni atılımlara ihtiyaç var. 2. el araç piyasası, sıfır araç piyasasının da önüne geçti. Bu durum, ünlü firmaların bu alanda çalışmalar yapmasına ve otomotiv sektörüne adım atmasına neden oldu. Biz de otomotiv sektörünün gelişimi için çalışmalar yapacağız. Bir sektörde başarılı olabilmek için iyi bir ekibe ihtiyaç var. Ayrıca düşüncelerinizi paylaşacağınız ve 'Başka ne yapabilirim?' sorusunu yönelteceğiniz kişilerin olması da çok önemli. Çevremde bu kişilerin olması, girdiğim her sektörde başarılı olmamı sağlıyor. Şu anda hedefimiz, Türkiye'nin her bölgesinde hizmet vermek ve hizmet ağımızı genişletmek." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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