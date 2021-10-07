İslahiye HEM'den, öğrencilere maske ve kırtasiye yardımı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - İslahiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce (HEM), öğrencilere maske ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

HEM Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü usta öğreticileri ve kursiyerlerince üretilen maske, kalemlik, silgi, kalem ve kalemtıraştan oluşan hediyeler, Hasanlök ve Kayabaşı mahallelerindeki okullarda eğitim gören 180 öğrenciye dağıtıldı.

Dağıtıma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, HEM Müdürü Abdurrahman Yıldırım ve Şube Müdürü Mustafa Özdemir de katıldı.