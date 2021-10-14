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Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nereli,? Işın Çelebi biyografisi!

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Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nereli,? Işın Çelebi biyografisi!

DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır. Peki, Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nereli,? Işın Çelebi mesleği nedir? Işın Çelebi hayatı ve biyografisi nedir?

DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır. Peki, Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nereli,? Işın Çelebi mesleği nedir? Işın Çelebi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

Işın Çelebi (d. 15 Eylül 1950, Karaman) Türk siyasetçi ve akademisyen. Eski ANAP İzmir milletvekili ve Devlet Bakanı.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunudur. İTÜ Metalurji Mühendisliğinde Master yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yaptı. İngilizce biliyor. DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yaptı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır.

Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür.

7 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına aday oldu. 5 Haziran'da çekildi.

Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.

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Haber: Işın Çelebi kimdir? Işın Çelebi kaç yaşında, nereli,? Işın Çelebi biyografisi! - Haberler
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