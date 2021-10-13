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İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Belsin bölgesinin en büyük parkı İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda inceleme yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yenileme çalışmaları devam eden Belsin bölgesinin en büyük parkı İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda inceleme yaptı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yazın son günleri. Okullar, camileri, sağlık merkezleri yapıyoruz. Bunların başında da parklar geliyor. Yeni parkları kazandırdığımız gibi, eski parkları da yeniliyoruz. İsa Yusuf Alptekin Parkı Melikgazi'deki en büyük parklardan bir tanesi. Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki, Belsin bölgesinin en büyük parkı İsa Yusuf Alptekin Parkı'nı halı sahasından yürüyüş yollarına, basket sahasından kaldırımlarına kadar revize ediyoruz. Burası çok güzel bir park haline gelecek. Büyük çınar ağaçları altında vatandaşlarımızın yürüyüş yapmasını sağlayacak şekilde güzel bir tartan yol yapıyoruz. Parkı komple yeniliyoruz. Melikgazi'mizi parklarla donattığımız gibi, mevcut parkları yenilemeyi de ihmal etmiyoruz. Belsin'in en modern parkı haline gelecek. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

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Haber: İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda çalışmalar devam ediyor - Haberler
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