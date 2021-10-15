İŞ, SANAT VE SİYASET DÜNYASINI BULUŞTURAN AÇILIŞ

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Oğuz Kuyumculuk sahibi Oğuz Temel, Oğuz Diamond Lara Premium adlı ikinci şubeyi Lara'da açtı. İş, sanat ve siyaset dünyasının bir araya geldiği açılış, sanatçıların yanı sıra Antalyalı mücevher tutkunlarını bir araya getirdi.

Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde iki katlı mağazanın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Kızılsavaş, şarkıcı Hande Yener, Tuğba Ekinci ve Miss Europa 2021 Güzellik Yarışması'nda Avrupa üçüncüsü seçilen Duygu Çakmak katıldı. Mücevher tutkunlarını bir araya getiren açılış, DJ performans ve Trion Stage grubunun müzik gösterisiyle sürdü.

Oğuz Temel'e açılışta eşi Ceren ve oğlu Oğuz eşlik etti. Kentin tanınmış isimlerinin yanı sıra İstanbul'dan çok sayıda mücevher meraklısının da yer aldığı açılışta, birbirinden değerli mücevherler tanıtıldı. Şarkıcı Hande Yener, Tuğba Ekinci ve taçlı manken Duygu Çakmak da pırlantaları inceledi.

BAŞKAN BÖCEK'İN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Açılış kurdelesini Başkan Muhittin Böcek ve protokol birlikte kesti. Kurdele üzerindeki 'Oğuz' yazısını kesmemeye özen gösteren Muhittin Böcek'in "Bu kurdeleyi cebime koyuyorum, benim. Oğuz bununla gelene pırlanta hediye ediyormuş" sözleri, gülüşmelere neden oldu. Açılışın ardından davetlileri selamlayan Böcek, 'Hayırlı olsun' dedi.

HANDE YENER: BENİM EN DEĞERLİ MÜCEVHERİM SESİM

Açılış için yoğun konser programı arasında zaman yaratarak Antalya'ya gelen Hande Yener, mağazayı gezip mücevherleri inceledi. Parmakları pırlanta yüzüklerle dolu olduğu görülen Yener, gazetecilerin "Siz en çok hangi tür mücevheri seviyorsunuz?" sorusuna "Benim en değerli mücevherim sesim" diyerek, boğazını gösterdi. Konser programının yoğunluğunu anlatan Yener, "Antalya benim için çok değerli bir şehir. 3 yıl burada sahneye çıktım. Açılışın ardından da turne programım başlayacak" diye konuştu.

TUĞBA EKİNCİ'YE DEĞERLİ HEDİYE

Oğuz Temel'in eşi Ceren Temel, açılışa katılan şarkıcı Tuğba Ekinci'ye mücevher hediye etti. Çevresi pırlanta ile süslü damla şeklindeki kolyeyi Ekinci'nin gerdanına takan Temel, "Böyle değerli bir sanatçıya en güzel mücevher yakışır diye düşündüm. Fiyatını sormayın söylemem. Fakat oldukça değerlidir aynı Tuğba hanım gibi" dedi. Kendisini İtalyan sinema yıldızı Monica Belluci'ye benzeten Ekinci, açılışta karşılaştığı bir papağanı da omzuna alıp fotoğraf çektirdi.