Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders'ın Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı - Haberler
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Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders'ın Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders'ın Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı

Çok sayıda ırkçı, homofobik ve kadın düşmanı mailler gönderdiği ortaya çıkan Jon Gruden'ı, önce çalıştığı takım Las Vegas Raiders'dan atıldı, ardından ise EA Madden NFL 22'den çıkartıldı.

NFL'in Las Vegas Raiders Baş Antrenörlüğünü yapan Jon Gruden'in, NFL Oyuncu Birliği Başkanı DeMaurice Smith hakkında ırkçı yorumlar yapması üzerine gündeme geldi. Ortaya çıkan mailler yüzünden de hem çalıştırdığı takımdan atıldı hem de NFL'in video oyunundan çıkartıldı.

BAŞKA E-POSTALAR DA ORTAYA ÇIKTI

Gruden'in daha sonra New York Times tarafından akranlarına ve meslektaşlarına, kadınların hakem olarak maça çıkmasını, eşcinsel bir oyuncunun hazırlanmasını ve ulusal marşın çalınması sırasında protesto eden oyuncuların hoşgörüsünü kınadığına dair başka mailler gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca NFL komiseri Roger Goodel'e karşı hakaretler etti ve Goodell, 2014'te takım tarafından seçilen eşcinsel bir oyuncu olan Micheal Sam'e atıfta bulunarak Rams'in koçu Jeff Fisher'a homofobik söylemlerde bulundu.

EA MADDEN NFL 22'DEN ÇIKARTILACAK

EA Madden NFL 22'nin Twitterdan yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verdi:

Electronic Arts olarak, eşitlik kültürünü koruma konusunda sizleri taahhüt ederiz. Jon Gruden'in istifası ve yaşanan bazı olaylardan dolayı, kendisini oyundan kaldıracağız. Önümüzdeki hafta gelecek güncelleme ile Gruden yerine standart bir modellemeye sahip bir karakter eklenecek.

Gruden, 2018'in başlarında sona eren yedi yıllık bir dönemde çok sayıda e-postada Roger Goodell'i ve lig sarsıntılarını azaltmaya çalışmakla eleştirdi ve ulusal marşın çalınması sırasında gösteri yapan bir oyuncu olan Eric Reid'in kovulması gerektiğini söyledi. Gruden, bazı NFL sahiplerini, koçlarını ve ligi kapsayan gazetecileri tanımlamak için saldırgan bir dile atıfta bulunmak için homofobik bir hakaret kullandı.

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Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı

Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Irkçı ve homofobik söylemlerde bulunan Las Vegas Raiders'ın Baş Antrenörü, Madden NFL 22'den atıldı - Haberler
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