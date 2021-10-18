İrem Güral & Ekin Uzunlar - Firuze sözleri! 'Firuze' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
İrem Güral ve Ekin Uzunlar'ın birlikte söyledikleri Firuze şarkısı geçtiğimiz hafta Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 850 bin izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İrem Güral & Ekin Uzunlar - Firuze sözleri! 'Firuze' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
İrem Güral & Ekin Uzunlar - Firuze şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
İREM GÜREL & EKİN UZUNLAR ŞARKI SÖZLERİ
Tütün rengi gözlerun duman oldi içumde
Dalgalanur saçlarun rüzgarun beşuinde
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İçli bir şarkı gibi ne bakarsun Firuze
Söylesem bize yazuk dinlese elaleme
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Bir kalbum vardı taştan yeşerdi doğdi baştan
Memleket meselesi sana olan bu sevdam
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