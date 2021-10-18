İrem Güral & Ekin Uzunlar - Firuze sözleri! 'Firuze' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

İrem Güral & Ekin Uzunlar - Firuze şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

İREM GÜREL & EKİN UZUNLAR ŞARKI SÖZLERİ

Tütün rengi gözlerun duman oldi içumde

Dalgalanur saçlarun rüzgarun beşuinde

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İçli bir şarkı gibi ne bakarsun Firuze

Söylesem bize yazuk dinlese elaleme

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Bir kalbum vardı taştan yeşerdi doğdi baştan

Memleket meselesi sana olan bu sevdam

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