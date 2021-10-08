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İran'daki idamlar protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

İran'daki idamlar, 10 Ekim Dünya Ölüm Cezası ile Mücadele Günü'nde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

İran'daki idamlar, 10 Ekim Dünya Ölüm Cezası ile Mücadele Günü'nde, Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto edildi.

İdam karşıtlarının AB Komisyonu önündeki Schuman Meydanı'nda açtıkları sergide, İran'da idam edilenlerin fotoğraflarına yer verildi.

İdam edilenlerin hayatlarına ilişkin notların paylaşıldığı etkinlikte, idamların durdurulması istendi.

İran'daki idamlar protesto edildi

İran'daki idamlar protesto edildi

İran'daki idamlar protesto edildi

İran'daki idamlar protesto edildi
AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri
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