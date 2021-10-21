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İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Zeh-e Kalut şehrinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Zeh-e Kalut şehrinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Zeh-e Kalut şehrinde yerel saatle 09.35'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

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