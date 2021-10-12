Irak'ta Saddam'ın Savunma Bakanı'nın oğlu milletvekili seçildi - Haberler
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Irak'ta Saddam'ın Savunma Bakanı'nın oğlu milletvekili seçildi

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta Saddam'ın Savunma Bakanı'nın oğlu milletvekili seçildi

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sultan Haşim'in oğlu Halid Sultan Haşim pazar günü yapılan erken genel seçimlerde milletvekili seçildi.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sultan Haşim'in oğlu Halid Sultan Haşim pazar günü yapılan erken genel seçimlerde milletvekili seçildi.

Irak Haber Ajansı'nın yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Saddam'ın Savunma Bakanı'nın oğlu Halid Sultan Haşim, Musul'dan girdiği seçim yarışını kazanarak milletvekili oldu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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