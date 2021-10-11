Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülke dışında gerçekleştirilen bir güvenlik operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülke dışında gerçekleştirilen bir güvenlik operasyonunda terör örgütü Deaş'ın eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in yakalandığını duyurdu.

Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkede yapılan seçimleri takip ettiği sırada istihbarat biriminin de ülke sınırları dışında en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Irak Başbakanı, söz konusu operasyonda DEAŞ'ın mali sorumlusu ve eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim olarak bilinen kişinin yakalandığını kaydetti.

Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

 SÜLEYMANİYE - Irak'ta oy verme işlemi bitti

SÜLEYMANİYE - Irak'ta oy verme işlemi bitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Ezgi Mola Seda Sayan İdo Tatlıses
Spor Cristiano Ersun Yanal Burak Yılmaz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:28:35. #1.11#