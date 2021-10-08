İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti - Haberler
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İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da 39 yaşındaki adam, Yeşilırmak Nehri'ne atlayarak intihara kalkıştı. Uzun süre ikna edilemeyen kişi, olay yerine gelen 5 yaşındaki kızı, "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı.

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki Kunç Köprüsü'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ailesiyle tartışan Tayfun Ş, Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkarak intihara kalkıştı.

"BABA NE OLUR ÇIK"

Köprüden nehre atlayan Tayfun Ş, Yeşilırmak'ın debisinin düşük olmasından dolayı boğulma tehlikesi geçirmedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Nehirden çıkmayan Tayfun Ş, ailesinin gelmesini istedi. Ekiplerin bildirmesi üzerine nehir kenarına Tayfun Ş'nin ailesi geldi. Uzun süre ikna edilemeyen Tayfun Ş, kızı Ş.Ş'nin, "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı. Önce hastaneye götürülen Tayfun Ş, daha sonra gözaltına alındı.

İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti

İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti

İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti

İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti

İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti

İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri
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