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İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 40 yaşındaki bir şahıs, intihar etmek için köprünün demir korkuluklarına çıktı. Güvenlik görevlilerin ikna etmeye çalıştığı adam çıktığı köprüde sara nöbeti geçirip bayıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Osmaniye'de ailesi ile tartışma yaşayan İbrahim K. (40) evden ayrılarak Berke Barajı ile Düziçi ilçesi arasındaki köprüye geldi.

Daha sonra intihar etmek için köprüden, demir korkuluklara inen adamı, barajın güvenlik görevlileri güvenlik kameralarından fark etti. Köprüde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi.

İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

Jandarma olay yerine geldikten sonra, epilepsi hastası olduğu öğrenilen İbrahim K., intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirerek bayıldı. Köprünün demir korkuluklarında kalan adamı düşmesin diye iple bağlayan Jandarma ekipleri durumu ADAD'a bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Afad'a bağlı arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu, köprü korkuluklarında baygın şekilde duran İbrahim K.'yi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağlık kontrolü için Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim K., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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