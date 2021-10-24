Intel ESL Türkiye Şampiyonası finalinin adı: Thunderbolts Gaming vs Eternal Fire

Üç davetli takım ve açık elemelerden gelen beş takımın mücadelesine sahne olan Intel Esl Türkiye Şampiyonası kapsamında finalin adı 22 ve 23 Ekim tarihlerinde oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından belli olmuştu.

24 Ekim Pazar günü saat 19: 30'da başlayacak büyük final karşılaşmasında Şahangiller Espor'u mağlup eden Eternal Fire ekibi ile Real Winner Company ekibini mağlup eden Thunderbolts Gaming karşı karşıya gelerek güçlerini paylaşacak.

Finaldeki beş maçlık seride rakibi karşısında üç karşılaşma kazanan taraf 10 bin dolarlık ödül havuzundan aslan payını alacakken, şampiyon takım ESL Pro League Conference Season 15'ekatılma hakkı da kazanacak.

Thunderbolts Gaming ve Eternal Fire ekiplerinin mücadelesini yine ESL Türkiye'nin Twitch ve YouTube kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

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