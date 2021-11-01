İnşaat sahiplerinin korkulu rüyaları, jandarma tarafından yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Kumköy bölgesinde 3 ayrı inşaattan hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi Jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığınca Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy mevkiinde 27.09.2021 günü R.Ç., 31.10.2021 tarihinde A.A. ve 31.10.2021 tarihinde O. D. isimli şahsa ait inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jasat ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda şüphelilerinin T. K. (19), E. K. (18) ve B. K. (15) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalanırken T.K. ve E. K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin inşaatlardan çaldığı malzemeler sattıkları hurdacılara teslim alınırken hurdacılara hakkında çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden B. K. savcılıktan serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - ANTALYA

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