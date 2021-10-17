İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor
AA / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çöp yığınlarından detaylar BRIGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması üzerine çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çöp yığınlarından detaylar BRIGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması üzerine çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Kentte çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.