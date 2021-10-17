İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor - Haberler
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İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

AA / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çöp yığınlarından detaylar BRIGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması üzerine çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çöp yığınlarından detaylar BRIGHTON - İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması üzerine çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Kentte çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor
AA / Ahmet Gürhan Kartal - Son Dakika Haberleri
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Haber: İngiltere'deki çöp krizi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor - Haberler
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