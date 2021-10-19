İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı - Haberler
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İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, Londra'daki ilk kasiyersiz (checkout-free) mağazasını açtı.

İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, Londra'daki ilk kasiyersiz (checkout-free) mağazasını açtı. Yüksek teknolojili kameralar ve ağırlık sensörleri kullanılan GetGo adlı mağazada müşteriler, mobil uygulama sayesinde kasa kullanmadan alışveriş ve ödeme yapabiliyorlar.

İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı

İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı

İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı

İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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