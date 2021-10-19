İngiliz süpermarket zinciri Londra'daki ilk kasiyersiz mağazasını açtı
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, Londra'daki ilk kasiyersiz (checkout-free) mağazasını açtı.
İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden Tesco, Londra'daki ilk kasiyersiz (checkout-free) mağazasını açtı. Yüksek teknolojili kameralar ve ağırlık sensörleri kullanılan GetGo adlı mağazada müşteriler, mobil uygulama sayesinde kasa kullanmadan alışveriş ve ödeme yapabiliyorlar.