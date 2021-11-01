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İnegöl'e gelen Faslı heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'e gelen Faslı heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Faslı alım heyeti, mobilya alımı için imalatçılarla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Faslı alım heyeti, mobilya alımı için imalatçılarla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ticaret Bakanlığının destekleri ve Mobiliyum AVM'nin organizasyonuyla ilçeye gelen 40 kişilik Faslı alım heyeti, mobilya alımı için ikili görüşmelere başladı.

Görüşmeler öncesi konuşma yapan Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, Ticaret Bakanlığın destekleriyle düzenlenen etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmasının ardından ikili görüşmelere geçildi.

İlçede 2 gün ilçede konaklayacak Fas heyeti, İnegöl'deki mobilya mağazalarında da görüşme yaptıktan sonra ülkeden ayrılacak.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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