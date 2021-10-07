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İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

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İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda 2022 yılı performans programı kapsamında tahmini bütçe 316 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

İnegöl Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 15 gündem maddesinin masaya yatırıldığı toplantıda; 2022 yılı performans programı, 2022 yılı ve izleyen 2 yılın gelir gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı ve 2022 yılı ücret tarifesi taslağı da görüşüldü.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın gündeme ilişkin konuşmasıyla başlayan meclis toplantısı, İmar ve Plan Bütçe komisyonuna gidecek ve bu komisyonlardan gelen maddelerin görüşülmesiyle devam etti. Ardından gündemin 11. Maddesinde 2022 yılı performans programı masaya yatırıldı. Performans programı kapsamında İnegöl Belediyesi'nin tahmini bütçesi 316 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 2021 yılında 212,5 milyon TL olan bütçede 2022 yılı için yüzde 49,05 artış yaşanması ön görülüyor. Performans programının görüşüldüğü madde, meclis üyelerinin karşılıklı görüşlerini bildirmesinin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin 15. Maddesinde ise Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliğine üye gönderilmesi konusu gündeme geldi. Yapılan oylama sonucunda asil üye olarak Rıdvan Kocaağa ile Ergün İlçin seçilirken, yedek üyeliğe ise Eyüp Beyhan seçildi.

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