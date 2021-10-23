İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kırsaldaki Üçkuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle faaliyette bulundu.

AYDIN (AA) - İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kırsaldaki Üçkuyu İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle faaliyette bulundu.

Kaymakam Göçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Kayseri Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü İbrahim Yener, Kayseri Seyit Burhanettin Gençlik Merkezi yetkilileri ve gönüllü gençlerle birlikte okulda öğretmenlerle görüştü, sınıflarda öğrencileri ziyaret etti.

Göçer ve beraberindekiler, okulun iç ve dış boya tadilatına da yardım etti.

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

İncesu Kaymakamı Göçer, öğrencilerle buluştu

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri
'Bataklık' davası sanığı polislerin makam aracı tartışması duruşmaya damga vurdu

"Bataklık" davası sanığı polislerin makam aracı tartışması duruşmaya damga vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title