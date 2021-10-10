İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor - Haberler
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İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'da uzun süredir devam eden taksi sorunu Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi. Merkezi hükümetle İstanbul Belediyesi arasındaki çatışmanın bir rekabet ve ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldiğini belirten Ortaylı, "İnsanlar evlerine gidemiyor. Ortalıkta taksi diye birtakım tekelci kuruluşların saldığı sorumsuz bir esnaf grubu var. Canlarının istedikleri yolcuları alıyor, istemediklerini almıyorlar" dedi.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'daki taksi sorununa dikkat çekerek, "Merkezi hükümetle İbb arasında çatışma, ucuz siyasi manevra alanı olmaktan daha korkunç bir duruma geldi" dedi.

"ORTALIKTA TAKSİ DİYE BİRTAKIM TEKELCİ KURULUŞLARIN SALDIĞI ESNAF GRUBU VAR"

Ortaylı yazısında, "İnsanlar evlerine gidemiyor. Ortalıkta taksi diye birtakım tekelci kuruluşların saldığı sorumsuz bir esnaf grubu var. Canlarının istedikleri yolcuları alıyor, istemediklerini almıyorlar. İstanbul'da ev almak, yabancılara mülk satma kurallarının dışına çıkarılmalıdır.

"BİRKAÇ BİN TAKSİYE SÖZ GEÇİREMEZ HALDELER"

Zira artık insanlar Ortadoğu'dan gelen lüks tüketim akımıyla rekabet edemez hale düştü. Büyükşehirle merkezi hükümet şehirdeki birkaç bin taksiye söz geçiremez haldedir. Unuttukları bir şey var; halkla en yakın temasta oldukları/olacakları ve not alacakları alanlardan biri ulaşımdır" ifadesini kullandı.

İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor
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