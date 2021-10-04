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İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde çeşitli hastalıklar nedeniyle ameliyatla ayakları kesilen ve 2 yıldır evinin bahçesinden başka yere çıkamayan Orhan Gazi Doğan (62), akülü sandalye alınması için hayırseverlerden yardım bekliyor.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde çeşitli hastalıklar nedeniyle ameliyatla ayakları kesilen ve 2 yıldır evinin bahçesinden başka yere çıkamayan Orhan Gazi Doğan (62), akülü sandalye alınması için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Orhan Gazi Doğan'ın 2017 yılında sol, 2019 yılında ise sağ ayağı ameliyatla kesildi. Evli ve 1 oğlu olan Doğan, 2 yıldır tekerlekli sandalyesi olmadığı için evinin bahçesinden başka yere çıkamıyor. Eşi ve oğlunun kucakta taşıdığı Doğan, böbrek yetmezliği nedeniyle de evinde diyaliz tedavisi görüyor. 2 yıldır sokağa çıkamayan Doğan, hayırseverlerden akülü sandalye istiyor.

Tuğla fabrikasında emekli olduktan sonra sağlığının bozulmaya başladığını belirten Doğan, şunları söyledi

Sigara kullanmam ve şeker hastalığım nedeniyle 2017 yılında sol, 2019 yılında sağ ayağım kesildi. Sigarayı bıraktım ama iş işten geçti. İki ayağımı da kaybettim. Şeker ve KOAH hastasıyım, evde günde 4 kez böbrek diyaliz tedavisi oluyorum. 7 kez ameliyat oldum, 52 gün yoğun bakımda yattım. Beni kucaklarıyla lavaboya götürüyorlar. 'Ellerim var' diyerek 10 aydır aldığım bakım aylığını kestiler. Yardım almadan bir yere gidemeyen bir kişi, elleriyle ne yapabilir Devletimizden bakım aylığı, hayırseverlerden de dışarıya çıkabilmek için akülü araç istiyorum.

Babasının ikinci ayağının kesilmesinin ardından dışarıya çıkamadığını ve maddi durumlarının olmadığını belirten Ferat Doğan ise Tek bacağı kesildiğinde protez bacak yapıldı. En azında onunla, koltuk değneğiyle dışarıya çıkabiliyordu. İkinci ayağı kesildikten sonra 2 yıldır dışarıyla bağlantısı da kalmadı. Hastaneden hastaneye dışarıyı görüyor. Bir akülü aracı olsa en azında her gün bir kez de olsa dışarıya çıkar, insanları görür ve psikolojisi düzelir. Durumumuz olsa kendimiz alacağız ama yok. Bunun için hayırseverlerden yardım istiyoruz dedi.

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU

İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU
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Haber: İKİNCİ AYAĞI DA KESİLİNCE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU - Haberler
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