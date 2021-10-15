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İki kardeş uyuyakaldıkları için servisi kaçırınca 5 kişinin öldüğü kazadan kurtulmuş

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
İki kardeş uyuyakaldıkları için servisi kaçırınca 5 kişinin öldüğü kazadan kurtulmuş

Afyonkarahisar'da, iki kardeşin, uyuyakaldıkları için servisi kaçırınca 5 arkadaşlarının öldüğü araca binmekten kurtuldukları anlaşıldı.

Afyonkarahisar'da, iki kardeşin, uyuyakaldıkları için servisi kaçırınca 5 arkadaşlarının öldüğü araca binmekten kurtuldukları anlaşıldı.

İscehisar'da 11 Ekim'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren öğrencilerin ilçesi Çatağıl köyündeki aileleri, taziyeleri kabul ediyor.

Her gün bindikleri okul servisinin kaza yaptığını haberini alan Mahmut Can Yaşar ve Muhammed Mustafa Yaşar kardeşler de çok sevdikleri arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mahmut Can Yaşar (12), gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı gece geç yattığını ve sabah uyanamadığını söyledi.

Uyandıktan yarım saat sonra kaza haberinin geldiğini ifade eden Yaşar, "Kaza sabahı saat 08.15'te kalktım. Yarım saat sonra kahvaltıyı yaptım, haber geldi." dedi.

Kazada çok sevdiği arkadaşlarını kaybettiğini anlatan Yaşar şöyle konuştu:

"Şoför aracı bazen hızlı kullanıyordu. Kazada kaybettiklerim arasında çok samimi olduğum arkadaşlarım vardı. İsmail, Melisa Demirel, Nisa Nur... Bazıları polis olmak istiyordu. 'Ben avukat olacağım.' diyenler de vardı. Bazıları jandarma olacağını söylüyordu. Aracın arka koltuklarında kemerler yoktu, bir de kapısı kırılmıştı. Sonra bir daha kırılmış, iple tutturmuştu."

Muhammed Mustafa Yaşar (9) da çok sevdiği arkadaşlarını kazada kaybettiğini belirterek, "Kaza günü uyuyakalınca kardeşimle servisi kaçırdık. Kahvaltıyı yaptıktan sonra kaza haberi geldi. Kaza yapanların içinde arkadaşlarım vardı, çok üzüldüm." diye konuştu.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş. ile servis ihalesini alan İ.D. tutuklanmıştı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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