İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi Gökçe Kırgız Taner: "Boşa polemik çıkartmak istemiyorum" 'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in yargılanmasına...

İSTANBUL (İHA) - İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi

Gökçe Kırgız Taner: "Boşa polemik çıkartmak istemiyorum"

İSTANBUL - 'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Taner, "Boşa polemik çıkartmak istemiyorum" dedi.

'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davaya devam edildi. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Gökçe Kırgız Durukan, davalı Gökçe Kırgız Taner ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Davacı Durukan, baskılardan dolayı iç dünyasına kapanmak istedi"

Duruşmada dinlenen tanık Emre Altınel beyanında, 2006 yılında Gökçe Kırgız Durukan'ın yaptığı şarkıya gitarıyla eşlik ettiğini söyleyerek, "O zamanlar mesajlaşma uygulaması Messenger yaygındı. 2006 yılının sonlarında davacı bana mesaj attı, görüştük ve birkaç kez sahne de aldık. Ayrıca 2008 yılında Boğaziçi Müzik'ten davacıya teklif gelince, şarkının profesyonel kaydını da birlikte yaptık. Şarkı çok sevilince Gökçe Kırgız Durukan'a ulaşamayanlar bana ulaşmaya başladılar. Devamında davacı Durukan, baskılardan dolayı iç dünyasına kapanmak istedi ve 2009 sonu, 2010 başları gibi yollarımızı ayırdık. Bu tarihten sonra da müzikal anlamda bir birlikteliğimiz olmadı" dedi.

Taraf avukatları, aleyhe olan hususları kabul etmeyerek tanık beyanlarına karşı beyanlarını hazırlanmak üzere süre istedi. Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı, isminin marka patentini daha önceden aldığını söyleyen davacı Gökçe Kırgız Durukan, davanın devam ettiğini belirterek açıklama yapmadı.

"Boşa polemik çıkartmak istemiyorum"

Davalı Gökçe Kırgız Taner ise açıklamasında duruşmanın ertelendiğini belirterek, "Davamız devam ediyor, yargı sürecindeyiz. Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Aleyhime olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben 2013 yılında adımı, soyadımı değiştirdim. Buna göre şimdi yargıda olay, şu an ben ne söylesem boş. Boşa da polemik çıkartmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi

İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi

İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi

İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi
İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Son Dakika Haberleri
Bylock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede ilginç savunma: Beni Çaycı Mehmet gibi düşünün

Bylock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede ilginç savunma: Beni Çaycı Mehmet gibi düşünün

 Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün önünü kesip aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün önünü kesip aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Burak Sergen
Spor Kim Min-jae Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki Gökçe Kırgız'ın hukuk davasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 22:19:44. #1.11#