IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı
AA / Fakhradin Ibrahim Mohammad - Haberler | Güncel
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin gelişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin oy kullanması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin salondan ayrılışı ERBİL - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, erken genel seçimler için oy kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin gelişi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin oy kullanması
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin salondan ayrılışı ERBİL - Ikby Başkanı Neçirvan Barzani, erken genel seçimler için oy kullandı.