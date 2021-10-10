IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı - Haberler
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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

AA / Fakhradin Ibrahim Mohammad - Haberler | Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin gelişi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin oy kullanması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin salondan ayrılışı ERBİL - IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, erken genel seçimler için oy kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin gelişi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin oy kullanması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin salondan ayrılışı ERBİL - Ikby Başkanı Neçirvan Barzani, erken genel seçimler için oy kullandı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı
AA / Fakhradin Ibrahim Mohammad - Son Dakika Haberleri
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Haber: IKBY Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı - Haberler
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