İGART Sanat Projeleri Yarışması'na 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek - Haberler
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İGART Sanat Projeleri Yarışması'na 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İGART Sanat Projeleri Yarışması'na 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projeleri Yarışması'na katılımın 1 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projeleri Yarışması'na katılımın 1 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Sanata açılan kapı İGART'ın Sanat Projeleri Yarışması'nda yerini al. 35 yaş altı tüm katılımcılara açık. Bireysel veya grup olarak katılma imkanı. 1.000.000? telif ödülü. Son başvuru tarihi: 1 Kasım 2021." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: İGART Sanat Projeleri Yarışması'na 1 Kasım'a kadar başvurulabilecek - Haberler
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