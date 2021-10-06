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İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında, nereli? İffet Polat biyografisi!

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İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında, nereli? İffet Polat biyografisi!

2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarının kurulmasını sağladı. 2015 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra genel merkez kadın kolları MKYK üyesi olmuştur. Peki, İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında, nereli? İffet Polat mesleği nedir? İffet Polat hayatı ve biyografisi nedir?

1993 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kollarının kurulmasını sağladı. 2015 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır.Peki, İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında, nereli? İffet Polat mesleği nedir? İffet Polat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İFFET POLAT KİMDİR?

İffet Polat (d. 1968, İstanbul) Türk siyasetçi ve TBMM 27.dönem AK Parti İstanbul milletvekili.

Ortaöğrenimini Eyüp İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1993 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarının kurulmasını sağladı. 2015 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra genel merkez kadın kolları MKYK üyesi olmuştur. 2018 genel seçimlerimde İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen İffet Polat evli ve 2 çocuk annesidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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