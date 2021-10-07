İdo Tatlıses evlendi mi? İdo Tatlıses'in eşi kim? - Haberler
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İdo Tatlıses evlendi mi? İdo Tatlıses'in eşi kim?

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İdo Tatlıses evlendi mi? İdo Tatlıses'in eşi kim?

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses hakkında, İdo Tatlıses evlendi mi? İdo Tatlıses'in sevgilisi kimdir? İdo Tatlıses'in eşi kim? sorularının yanıtı merak ediliyor.

İdo Tatlıses evlendi mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yasemin Şefkatli ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İDO TATLISES EVLENDİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan ancak pandemi nedeniyle nikah masasına oturamayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, dünyaevine girdi. Çiftin ilk dansları kameralara yansıdı.

İDO TATLISES'İN EŞİ KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2017 yılının Ağustos ayından bu yana birlikteliklerini sürdüren Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yasemin Şefkatli, İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Şefkatli, mankenlik ve modellik yapmaktadır.

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Haber: İdo Tatlıses evlendi mi? İdo Tatlıses'in eşi kim? - Haberler
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