(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı - Haberler
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(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

- (Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı Esad rejimine ait savaş uçaklarıyla İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Qah kasabasını 10 hava saldırısıyla hedef aldı.

- (Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

İDLİB - Esad rejimine ait savaş uçaklarıyla İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Qah kasabasını 10 hava saldırısıyla hedef aldı.

Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyinde ve Türkiye sınırına yakın Qah kasabasına 10 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bölgede bulunan eski bir karargah saldırıda yerle bir oldu. Hava saldırılarında can kaybı yaşanmazken, öğrencilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

Qah bölgesinde, savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplar da bulunuyor. Kasaba civarında 100 binden fazla yerinden edilen sivil yaşıyor.

(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Son Dakika Haberleri
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