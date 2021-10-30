İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Tokat Valiliği Acil Servis Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Bakan Soylu'nun Valilik Şeref Defterini imzalaması Bakan Soylu'nun 112 Acil Servis Merkezi'ni ziyaret etmesi Soylu'nun merkezde görevli personelle sohbet etmesi Soylu'nun GAMER'de güvenlik toplantısına...
TOKAT (AA) - Tokat Valiliği Acil Servis Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması
Bakan Soylu'nun Valilik Şeref Defterini imzalaması
Bakan Soylu'nun 112 Acil Servis Merkezi'ni ziyaret etmesi
Soylu'nun merkezde görevli personelle sohbet etmesi
Soylu'nun GAMER'de güvenlik toplantısına katılması TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Tokat'a geldi.