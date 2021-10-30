İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Tokat Valiliği Acil Servis Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Bakan Soylu'nun Valilik Şeref Defterini imzalaması Bakan Soylu'nun 112 Acil Servis Merkezi'ni ziyaret etmesi Soylu'nun merkezde görevli personelle sohbet etmesi Soylu'nun GAMER'de güvenlik toplantısına...

TOKAT (AA) - Tokat Valiliği Acil Servis Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması

Bakan Soylu'nun Valilik Şeref Defterini imzalaması

Bakan Soylu'nun 112 Acil Servis Merkezi'ni ziyaret etmesi

Soylu'nun merkezde görevli personelle sohbet etmesi

Soylu'nun GAMER'de güvenlik toplantısına katılması TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Tokat'a geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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