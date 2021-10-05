İbrahim Tatlıses, eski çalışanının iş yerinin açılışına katıldı - Haberler
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İbrahim Tatlıses, eski çalışanının iş yerinin açılışına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
İbrahim Tatlıses, eski çalışanının iş yerinin açılışına katıldı

ŞARKICI İbrahim Tatlıses, İzmir'de kahvaltı evini hizmete açan eski çalışanını yalnız bırakmadı.

İZMİR (DHA) - ŞARKICI İbrahim Tatlıses, İzmir'de kahvaltı evini hizmete açan eski çalışanını yalnız bırakmadı. Pandemi nedeniyle az sayıda kişinin davet edildiği etkinlikte, Tatlıses'in neşeli hali göze çarptı.

İzmir'de ablası Hatice Şen ve erkek arkadaşı Emre Akçay ile birlikte kahvaltı evi açan Gül Şen'in mutlu gününde yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses, açılışa katıldı. Tatlıses'in menajeri Şule Yazar ve şarkıcı eşi Emrah Yazar da açılışta yer aldı. Açılışta İbrahim Tatlıses'in neşesi ve dinç görüntüsü dikkati çekti. Davete katılan yöre halkıyla da sohbet eden İbrahim Tatlıses, "Kızımızın dükkan açılışına katıldık. Hayırlısı olsun" dedi. Tatlıses ile bir dönem birlikte çalıştıklarını hatırlatan Gül Şen, "İbrahim Tatlıses'in açılışa katılması beni çok mutlu etti" dedi.


İbrahim Tatlıses, eski çalışanının iş yerinin açılışına katıldı

İbrahim Tatlıses, eski çalışanının iş yerinin açılışına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
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