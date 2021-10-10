Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı - Haberler
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Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı. Zanlının, husumetlisini vurma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Panayır Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan R.D. ile E.A. tartışmaya başladı. R.D. (22) kaçmaya çalışırken, belinden silahı çıkaran E.A. (32) tarafından sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla R.D. hastaneye kaldırılırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Zanlı E.A., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı

Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı

Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı

Bursa'da husumetlisini sırtından vuran zanlı tutuklandı
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