Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? - Haberler
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Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

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Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

TV kanallarında zaman zaman diziler olmadığında film yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek filmlerden birisi de Hükümet Kadın 2 oldu. Hükümet Kadın 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Hükümet Kadın 2 film oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte film hakkında bilgiler...

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın 2 oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Hükümet Kadın 2 filmi bugün 6 Ekim Çarşamba 2021 tarihinde akşam saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek. Filmin tekrarı saat 22:15 'de ekranlarda olacak.

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

  • Demet Akbağ
  • Sermiyan Midyat
  • Gülhan Tekin
  • Ercan Kesal
  • Bülent Çolak
  • Burcu Gönder
  • Haki Biçici
  • Olgun Toker
  • Bahadır Efe
  • Elif Erdoğan
  • Levent İdem

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Haber: Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? - Haberler
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