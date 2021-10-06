Hükümet Kadın 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın 2 oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hükümet Kadın 2 filmi bugün 6 Ekim Çarşamba 2021 tarihinde akşam saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek. Filmin tekrarı saat 22:15 'de ekranlarda olacak.

HÜKÜMET KADIN 2 NE ZAMAN ÇIKTI?

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ

Sermiyan Midyat

Gülhan Tekin

Ercan Kesal

Bülent Çolak

Burcu Gönder

Haki Biçici

Olgun Toker

Bahadır Efe

Elif Erdoğan

Levent İdem

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