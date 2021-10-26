Hopa TSO'da tır sistemindeki sorunlarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi

Hopa Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO), tır sıra sistemi ile ilgili sorunların ele alındığı toplantı organize edildi.

Oda konferans salonunda düzenlenen toplantıya başkanlık yapan Kaymakam Gürkan Üçüncü, görevlerinin Hopa halkını düşünmek, ilçe trafiğini düzenlemek ve kamu düzenini sağlamak olduğunu söyledi.

Üçüncü, mesaj sistemi ile alakalı ne kadar hızlı işletilebilir konusu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Amacımız Arhavi tır parkından çıkan araç ile aynı anda Esenkıyı tır parkından araç çıkarabilecek bir sistem oluşturmak." dedi.

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek ise daha önceki toplantıda kararlaştırılan ve yaklaşık bir aydır uygulamada olan sıra sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tır parkı sorunu, mesaj sistemi, araç çıkışlarının Gürcistan'daki makamlarla görüşülerek 600 aracın üstüne çıkarılması, Arhavi ve Esenkıyı tır parkları, şehir içindeki park sorunu gibi konuların görüşüldü toplantıya, ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.