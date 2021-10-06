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Hizan Kaymakamı Yelek muhtarlarla bir araya geldi

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan Kaymakamı Yelek muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yelek, Kültür Merkezinde kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Burada konuşan Yelek, muhtarların devletin gözü, kulağı ve vatandaşa dokunan eli olduğunu söyledi.

Türk idare sisteminde ve anlayışında insan odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan bir devlet algısına doğru ilerlediklerini belirten Yelek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla beraber elbette her bir vatandaşımız bizim için kıymetli ve değerlidir. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, insanlarımız arasındaki mesafeyi kapatıyor, kucaklaşmayı sağlıyor. Biz de daha çok işbirliği ve koordinasyona önem veriyoruz."

???????Muhtarlara tek tek söz veren Kaymakam Yelek, sorunların gecikmeden çözümü konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Hizan Kaymakamı Yelek muhtarlarla bir araya geldi

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri
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