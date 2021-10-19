Hindistan'da bir çift, Kerala'daki sel sebebiyle düğünlerine tencereyle yelken açtı

Hindistan'da Akash ve Aishwarya çiftinin, Kerala eyaletindeki Thalavady köyünde gerçekleşecek düğünlerini kaçırmamak için sel basan bölgede büyük bir tencere içinde seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

ALÜMİNYUM TENCERE İÇİNDE GİTTİLER

"TENCERE MEVCUT TEK SEÇENEKTİ"