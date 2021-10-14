HEVSEL BAHÇELERİ'NE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hevsel Bahçeleri'ne düzenlenen operasyonda 240 kök Hint keneviri ile 30 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması sürüyor. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne bugün bir operasyon daha düzenledi. Ekipler, operasyonda 240 kök Hint keneviri ve 30 kilo esrar ele geçirdi. Çevrede yapılan incelemede olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla M.K.,E.M., A.K. ve İ.K. gözaltın alındı. Ele geçirilen uyuşturucular imha edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün de iki kişinin takibe alınması ile Hevsel Bahçeleri'nde operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi suç üstü yakalarken, 278 kök Hint keneviri ile 10 kilo esrar da ele geçirildi.