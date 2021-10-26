Her akşam restoranına gelen tilkileri besliyor

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Güney Mahallesi'nde restoran ve kafe işletmeciliği yapan Kadir Sağlam (63), her akşam restoranına gelen 4 tilkiyi ekmekle besliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Güney Mahallesi Oyukbaşı mevkiinde restoran ve kafe işletmeciliği yapan Kadir Sağlam, restoranın bahçesinde beslediği 85 tavuğundan bazıları belli aralıklarla aç kalan tilkiler tarafından öldürüldü. Akşam saatlerinde tilkilerin restorana geldiğini fark eden Sağlam, onları doyurmaya başladı. Her akşam aynı saatlerde restorana gelip Sağlam'ın attığı ekmekleri yiyen tilkiler Sağlam'ın tavuklarına saldırmayı da bıraktı. Bir süredir tilkilerin her akşam aynı saatte restorana geldiklerini belirten Kadir Sağlam, onlar kendileri doyduktan sonra yavrularına da ekmek taşıdığını söyledi.