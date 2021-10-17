Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla toplantı yapıldı - Haberler
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Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla toplantı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla toplantı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yılları arasında yaşanan hendek, çukur ve barikat olaylarında evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşların iç hasar ödemeleri ile ilgili toplantı yapıldı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yılları arasında yaşanan hendek, çukur ve barikat olaylarında evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşların iç hasar ödemeleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Cizre'de mahalle muhtarları, 2015-2016 yıllarında terör örgütünün hendek, çukur ve barikat olaylarında evleri hasar gören vatandaşlara ait iç hasar ödemeleriyle ilgili düzenlenen İç Hasar Tespit Komisyonu toplantısına vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, yetkililere iletti. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve Şırnak Vali Yardımcısı Murat Ekinci'nin başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya mahalle muhtarları ve Şırnak Valiliği Terör Tazminatları Zarar Tespit Komisyonu yetkilileri katıldı.

Cizre'de 2015-2016 yıllarında yaşanan hendek, çukur ve barikat olaylarında Cudi, Sur, Nur ve Yafes mahallelerinde yüzlerce ev yıkılmış ya da hasar görmüştü. Yaşanan olayların ardından huzur ve güvenliğin tesis edildiği ilçede evleri yıkılan vatandaşlar için yeni konutlar yapılırken, tahrip olan evler de tadilattan geçirilmişti. - ŞIRNAK

Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla toplantı yapıldı

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Haber: Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla toplantı yapıldı - Haberler
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