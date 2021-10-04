Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı - Haberler
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Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı

Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik ve genç hayvanseverleri ağırladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik ve genç hayvanseverleri ağırladı.

Süleymanpaşa Özel Neşe Erberk Anaokulu ve Özel Bilgi Koleji öğrencileri, Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde misafir edilen sokak hayvanlarını ziyaret ederek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak dostlarıyla hoşça vakit geçirdiler. Bakımevinde bulunan hayvanlar için mama getiren öğrenciler, kedi ve köpeklerle ilgilenip sevgileri ile onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiler.

Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından Süleymanpaşa Ebru Naim Fen Lisesi öğrencilerinin okullarında bakımını üstlendikleri sokak kedilerinin iç ve dış parazit uygulamaları gerçekleştirildi. Okul bahçesinde yaşayan kediler için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üretilen kedi evleri okula hediye edilerek, yaklaşan kış öncesi hayvanların soğuktan korunmalarına destek verildi. - TEKİRDAĞ

Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı

Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı

Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı

Hayvan Bakımevi genç ve minik hayvanseverleri ağırladı

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