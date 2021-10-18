Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Muhtarlar Günü'nü kutladı
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İnan, mesajında, demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarların seçilmiş oldukları mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek, yapılacak kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlendiğini bildirdi.
Muhtarların vatandaşlarla kamu arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten İnan, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."
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