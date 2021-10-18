ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oğlu Bahattin Durgut'u talasemi (Akdeniz anemisi) rahatsızlığı nedeniyle kaybeden baba Mehmet Durgut, ara seçimlerde kazandığı muhtarlık görevinde oğlunun yarım kalan işlerini tamamlamayı hedefliyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oğlu Bahattin Durgut'u talasemi ( Akdeniz anemisi) rahatsızlığı nedeniyle kaybeden baba Mehmet Durgut, ara seçimlerde kazandığı muhtarlık görevinde oğlunun yarım kalan işlerini tamamlamayı hedefliyor.

İlçeye bağlı 750 haneli Türkali köyünde muhtarlık yapan iki çocuk babası 42 yaşındaki Bahattin Durgut, nisanda talasemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

İnşaat işleriyle uğraşan 4 çocuk, 8 torun sahibi 62 yaşındaki baba Mehmet Durgut, oğlunun köyün su ve kanalizasyon gibi sorunlarına çözüm bulmak, çevreyi güzelleştirmek için yaptığı çalışmaları tamamlamak amacıyla köy sakinlerinin de isteğiyle 6 Haziran'da yapılan ara seçimlere katıldı.

Seçimi ilk sırada tamamlayarak oğlunun yerine göreve gelen Durgut, evladından kalan işleri de tamamlayarak köyüne en güzel şekilde hizmet etmek istiyor.

"İnşallah güzel şeyler yaparım"

Mehmet Durgut, AA muhabirine, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu anlattı.

Oğlunun köyde sevilen biri olduğunu dile getiren Durgut, "Oğlum diye övmüyorum ama gerçekten iyi bir evlattı. Çok meraklı bir insandı, halkla ilişkileri çok güzeldi." dedi.

Durgut, oğlunun köyün birçok sorunu için azimle çalıştığını aktararak, "Köyümüzün su sorunu vardı. Allah'a şükür o sorunu karlı havalarda çalışarak, kanallara inerek o işleri yaptı ama ömrü yetmedi. Betonlarını, asfaltlarını da ben tamamladım." diye konuştu.

Muhtarlığın zor bir görev olduğunu vurgulayan Durgut, "Köy sakinleri, 'Bu işi sen yap' dediler ve desteklediler, muhtar oldum. Bu işin meraklısı değilim, oğlumun projelerini, yapmak istediklerini gerçekleştirmek için bu işe girdim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah güzel şeyler yaparım da buna layık olurum." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik
Magazin
Spor Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Rüya Tabirleri Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Vladimir Putin Emre Belözoğlu Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:12:11. #1.13#