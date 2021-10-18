ZONGULDAK - Hayatını kaybeden muhtar oğlunun yarım kalan işleri için kolları sıvadı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oğlu Bahattin Durgut'u talasemi ( Akdeniz anemisi) rahatsızlığı nedeniyle kaybeden baba Mehmet Durgut, ara seçimlerde kazandığı muhtarlık görevinde oğlunun yarım kalan işlerini tamamlamayı hedefliyor.

İlçeye bağlı 750 haneli Türkali köyünde muhtarlık yapan iki çocuk babası 42 yaşındaki Bahattin Durgut, nisanda talasemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

İnşaat işleriyle uğraşan 4 çocuk, 8 torun sahibi 62 yaşındaki baba Mehmet Durgut, oğlunun köyün su ve kanalizasyon gibi sorunlarına çözüm bulmak, çevreyi güzelleştirmek için yaptığı çalışmaları tamamlamak amacıyla köy sakinlerinin de isteğiyle 6 Haziran'da yapılan ara seçimlere katıldı.

Seçimi ilk sırada tamamlayarak oğlunun yerine göreve gelen Durgut, evladından kalan işleri de tamamlayarak köyüne en güzel şekilde hizmet etmek istiyor.

"İnşallah güzel şeyler yaparım"

Mehmet Durgut, AA muhabirine, oğlunu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu anlattı.

Oğlunun köyde sevilen biri olduğunu dile getiren Durgut, "Oğlum diye övmüyorum ama gerçekten iyi bir evlattı. Çok meraklı bir insandı, halkla ilişkileri çok güzeldi." dedi.

Durgut, oğlunun köyün birçok sorunu için azimle çalıştığını aktararak, "Köyümüzün su sorunu vardı. Allah'a şükür o sorunu karlı havalarda çalışarak, kanallara inerek o işleri yaptı ama ömrü yetmedi. Betonlarını, asfaltlarını da ben tamamladım." diye konuştu.

Muhtarlığın zor bir görev olduğunu vurgulayan Durgut, "Köy sakinleri, 'Bu işi sen yap' dediler ve desteklediler, muhtar oldum. Bu işin meraklısı değilim, oğlumun projelerini, yapmak istediklerini gerçekleştirmek için bu işe girdim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah güzel şeyler yaparım da buna layık olurum." ifadelerini kullandı.