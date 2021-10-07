Hayati İnanç'tan Başkan Aydıner'e ziyaret

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Eğitimci Yazar Hayati İnanç, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Keyifli sohbeti için kıymetli hocamız Hayati İnanç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimci Yazar Hayati İnanç, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) Kurumsal İletişim Direktörü Sait İnanç ve Türkiye Gazetesi köşe yazarı Raşit Ağızkara ile birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Keyifli sohbeti için kıymetli hocamız Hayati İnanç'a, ziyaretleri ile bizleri mutlu eden TADD İletişim Direktörü Sait İnanç ile Türkiye Gazetesi köşe yazarı Raşit Ağızkara'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aydıner, ziyaretin sonunda misafirlerine hediye takdim etti. - İSTANBUL