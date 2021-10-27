"Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşileri ilgi görüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşileri ilgi görüyor

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşileri ilgi gördü.

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşileri ilgi gördü.

Nizip Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 1,5 saat süren söyleşi de Hayati İnanç, divan edebiyatı şiirleri ile günümüz sorunlarına ışık tutarak yol gösterici ipuçları verdi.

İnanç, katılımcıların büyük beğeniyle dinlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nizip Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise çok verimli bir program hayata geçirildiğini ifade ederek, İnanç'ın bilgi ve tecrübelerini halkla paylaştığını aktardı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Sarı tarafından, Hayati İnanç'a hediye takdim edildi.

Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler söyleşileri ilgi görüyor

Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler söyleşileri ilgi görüyor

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title